الخارجية تحتج على إجراء السفير الألماني اتصالات مباشرة مع عدد من عمداء البلديات سفارة ألمانيا قدمت اعتذارًا بالخصوص

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اعترضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية قيام السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفشا إجراء اتصالات هاتفية مع بعض عمداء البلديات التابعة للحكومة الليبية؛ مقدمة بذلك احتجاجا رسميا للحكومة الألمانية.

وطالبت الوزارة في مذكرة الاحتجاج باعتذار رسمي من السفارة الألمانية على ألا يتكرر مثل هذا الفعل مجددًا، كما أكدت أنها لن تسمح لأي جهة أخرى بالتواصل مع جهات محلية من دون التنسيق معها، مؤكدة أنها هي القناة الرسمية والشرعية لمثل هذه الترتيبات.

وأفادت الوزارة، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من السفارة الألمانية، حيث قدمت السفارة اعتذار السفير أوليفر بشكل رسمي عن تلك الاتصالات، وأكدت أن الاتصالات التي أجراها سفيرها كانت للاطمئنان عن الوضع الصحي فقط في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولم تكن ذات طابع رسمي أو خلفية سياسية، كما أكدت أن ذلك لن يتكرر مستقبلًا.