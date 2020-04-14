مرتزقة سوريين في قبضة الجيش الوطني الجيش يقتل ويأسر مرتزقة سوريين في محور بوسليم بالعاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

قتلت قوات الجيش الوطني الليبي في محور بوسليم أكثر من عشر مرتزقة سوريين كما أسرت ستة آخرين خلال اشتباكات يوم أمس الإثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو عدد من عناصر المرتزقة السوريين التابعين لـ “جبهة النصرة” وهم في قبضة وحدات الجيش الوطني الليبي، حيث أفاد عدد منهم بأنه تم نقلهم إلى ليبيا من سوريا عبر تركيا إلى طرابلس لقتال قوات الجيش الوطني مقابل تلقي 2000 دولار أمريكي.

وأكدت حسابات تابعة للجيش الوطني الليبي، مقتل 12 وأسر 6 مرتزقة سوريين في محول بوسليم بالعاصمة طرابلس.

ولا تزال تركيا ترسل المرتزقة من سوريا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق، حيث أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، أحمد المسماري، أن مطارات تركيا لا تزال تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يومياً.

وأسقطت منصات الدفاع الجوي طائرة تركية مسيرة بجنوب العاصمة بعدما أقلعت من قاعدة معيتيقة لاستهداف القوات المسلحة، كما دمر سلاح الجو آليات ومدرعات للمليشيات غرب قاعدة الوطية العسكرية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، فجر اليوم الثلاثاء، “منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة”.

وأضافت، “سلاح الجو بالقوات المُسلحة يستهدف آليات ومدرعات للمليشيات الإرهابية غرب قاعدة الوطية العسكرية”.

ويأتي ذلك بعدما هاجمت مليشيات الوفاق المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين وعناصر متطرفة على مدينتي صبراتة وصرمان الواقعتين إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وكانت المنطقة قبل تحريرها من القوات المسلحة بؤرة لتهريب المهاجرين والإسلاميين المتشددين في السنوات القليلة الماضية.