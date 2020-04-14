لجنة الإفتاء بحكومة الثني : حكومة السراج وميليشياتها استعانوا بالغزاة الأتراك ضد أهلنا في غرب البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدرت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية، بيانًا بشأن اعتداء ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، على بعض مدن الغرب الليبي، موضحة أنهم قصفوا قوافل الحاجات الأساسية كالسلع التموينية والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من وباء كورونا.

وقالت اللجنة العليا للإفتاء في بيان لها، “في ظل ما يعانيه العالم من انتشار فيروس كورونا وانشغال الحكومة الليبية وجيشها باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة ومنع انتشار هذا الوباء انطلاقاً من واجبهم الشـرعي والوطني تجاه جميع مدن ليبيا، قام الغزاة الأتراك مستعينين بأذنابهم في حكومة السراج وميليشياتها بالاعتداء على أهلنا في غرب البلاد”.

وتابعت “قصفوا قوافل الحاجات الأساسية كالسلع التموينية والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من ذلك الوباء، واستهدفوا شاحنات الوقود وسيارات الإسعاف، في إجرام ترفضه الشريعة الإسلامية وتأباه الفِطر الإنسانية”.

وواصلت “لم يقف العدوان التركي السافر عند هذا الحد، بل قصف بعض مدن الغرب الليبي بالطائرات ورماها بالصواريخ من البر والبحر، واستعمل المرتزقة السوريين والمجرمين والدواعش الفارّين من أنحاء البلاد، والعملاء الخائنين الذين نقضوا عهودهم ومواثيقهم، واعتدوا على السجون وأخرجوا من فيها من الخوارج والمفسدين، وسفكوا الدماء المعصومة وحرَّقوا مراكز الشرطة وبيوت الأبرياء، وروّعوا الآمنين”.

وأردفت اللجنة “ندعو أهالي مدن الغرب الليبي إلى وحدة الصف ونبذ الخلاف، وأن يهبوا جميعًا لدحر عدوهم وطرده، وليوقنوا أن ما هم فيه جهاد في سبيل الله عز وجل، ونشيد بما حققه الجيش العربي الليبي من تقدمات في عدة محاور وجبهات كـ”بو سليم ووادي الربيع وبو قرين” وغيرها، ونوصي الليبيين بالإلتفاف حول ولاة أمرهم وقيادة جيشهم، والدعاء لهم بالنصر والتمكين وأن يحفظ الله بهم البلاد من التقسيم الذي يسعى إليه أعداء الدين والوطن”.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، أمس الاثنين، على صرمان وصبراتة والعجيلات، بمساندة طيران تركي مُسير، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.