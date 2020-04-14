قوات الوفاق تقتل مراقب تعليم صرمان

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أقدمت قوات الوفاق لدى اجتياحها لمدينة صرمان بدعم تركي يوم الإثنين على قتل مراقب التعليم بالمدينة، محمد أبو القاسم علي عباس.

ونعت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية مراقب تعليم صرمان مؤكدة في بيان أن “ما تقوم به عناصر داعش والمليشيات المدعومة من حكومة الوفاق غير الشرعية، من محترفي القتل والإجرام الذين يسخرهم العدوان التركي لتحقيق أهدافه في احتلال الأرض الليبية وسرقة مقدرات الشعب الليبي لصالح أوهام جنون العظمة التي أودت لوثتها بحاكم تركيا المعتوه،”.

وأضافت، “هؤلاء القتلة الذين عاثوا فساداً في مدن المنطقة الغربية من صرمان وصبراتة والعجيلات والجميل ورقدالين، فأحرقوا ونسفوا وقتلوا الأبرياء الآمنين ولم يسلم من جرائمهم حتي السيد الفاضل المغفور له محمد أبو القاسم علي عباس الذي كان يشغل منصب مراقب التربية والتعليم بمدينة صرمان”.

وقالت الوزارة، “إننا لنحتسبه عند الله شهيداً وإننا لنسأل الله أن يرزق أهله وذويه وأحبابه ومعارفه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ومهما تمادى أهل الغدر فإن لهم موعداً لن يخلفوه”.