سفارة ليبيا في إسبانيا تطالب بتسجيل أسماء الراغبين في العودة

أخبار ليبيا24

طالبت السفارة الليبية في إسبانيا أعضاء الجالية الراغبين في العودة إلى ليبيا عبر خط طيران مباشر خلال الأيام المقبلة تسجيل أسمائهم.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن هذا الإجراء في إطار استعداد السفارة للعمل على إرجاع المواطنين الليبين العالقين بمملكة إسبانيا إلى أرض الوطن ، بعد موافقة الجهات الرسمية في ليبيا ، واستصدار كافة الموافقات والإجراءات اللازمة من السلطات الإسبانية.

وأكدت السفارة أن الأولوية ستكون لمن تقطعت بهم السبل من غير المقيمين ، ثم المرضى وذوي الأوضاع الخاصة والتي تستوجب العودة العاجلة ثم باقى أفراد الجالية حسب المتاح.

واشترطت السفارة أن يتعهد المسافر كتابيا ، بالتقيد بكافة التدابير الاحترازية بما في ذلك الحجر الصحي في حال قررت السلطات الليبية ذلك فور الوصول.

وأشارت السفارة الليبية في إسبانيا إلى أن موعد المغادرة مبدئياً سيكون بعد سبعة أيام إلى أسبوعين والمغادرة ستكون من مطار براخوس بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتابعت سوف تقوم السفارة بإعلام الراغبين في العودة بكافة التدابير والإجراءات التي تطلبها السلطات الليبية والإسبانية قبل المغادرة.

وأكدت السفارة أن التدابير تتضمن إجراء الفحص الطبي قبل مغادرة إسبانيا وعند الوصول إلى ليبيا إضافة إلى تسجيل الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية ورقم الهاتف ، وإرفاق صورة من جواز السفر وترسل إلى البريد الإلكتروني للسفارة.

وختمت السفارة سيتم التعامل مع المسافرين وفق اجراءات السفر العادية المعروفة فيما يخص الوزن الإضافي وغيره بحقيبة واحدة لكل مسافر تزن 20 كيلو كحد أقصى وحقيبة يد لا تتجاوز 8 كيلو ووفق الحجم اليدوي المتعارف عليه وكل ذلك يخضع لسلطة الخطوط الناقلة.