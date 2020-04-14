داخلية المؤقتة تقلص عدد ساعات حظر التجول اعتبارا من يوم غد الأربعاء

داخلية المؤقتة تقلص عدد ساعات حظر التجول اعتبارا من يوم غد الأربعاء

أخبار ليبيا24 – متابعات

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، تقليص عدد ساعات حظر التجول من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي، إن وزارة الداخلية قررت تحديد ساعات حظر التجول حظرا تاما من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأضاف العرفي في المؤتمر الصحفي اليومي للجنة، أن قرار حظر التجول الجديد استثنى محلات بيع الإطارات والنضائد، ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن.

وأكد العرفي، استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى باستثناء شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضروات خلال ساعات رفع الحظر، فيما منح صلاحية التنقل بين المدن طيلة الأربعة وعشرين ساعة لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

وأوضح العرفي، أن القرار سمح لكل الأنشطة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والدوائي بالعمل شريطة الحصول على إذن من الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات بعد تقديم ترخيص ساري المفعول وما يفيد سداد الضرائب، وإقامة سارية المفعول للعمالة الأجنبية.

وشدد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للقيادة العامة، على استمرار العمل بجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بتنظيم حظر التجول فيما لم يرد بشأنه استثناء في هذا القرار.