بعد مباركة السراج .. باشاغا: سنواصل استعادة الأراضي ولن نتفاوض مع حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بارك رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ، ما قامت به مليشيات الوفاق المكونة من العصابات والتنظيمات الإرهابية ومليشيا «مجلس شورى بنغازي»، بمساندة الطيران التركي المسير، في شن ضربات استهدفت غرفة تحرير الزاوية، في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، صباح أمس الاثنين.

وفي ذات الشأن، أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع خليفة حفتر، داعيًا الدول الداعمة له لإعادة حساباتها، مؤكدًا أيضًا على استمرار استعادة الأراضي.

باشاغا قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “قوات حفتر تقوم باستغلال انتشار وباء كورونا بتكثيف هجماتها على طرابلس وبوقرين”.

وتابع “سنستمر في استعادة الأراضي التي احتلتها ميليشيات حفتر ولن تكون هناك أي مفاوضات معه، فلا يوجد حل سياسي مع مجرم الحرب وندعو الدول الداعمة له لإعادة حساباتها”.

وشاركت 6 طائرات تركية مسيرة منذ الساعات الأولى لصباح أمس الإثنين، في الهجوم على المدن الليبية ومهدت الطريق لهذه العصابات وبقية المتحالفين معها من جماعات المسلحة بأكثر من 30 غارة طالت بعضها غرفة العمليات الرئيسية لتتولى لاحقًا فرقاطة تركية عمليات قصف من عرض البحر وهو ما أكده الصحفي التركي المقرب من الرئاسة التركية المدعو إسماعيل ياشا.

خروج إرهابيين من السجون

ويعد أبرز الإرهابيين المشاركين في عملية أمس، هو المدعو “فرج شكو “عضو ما يسمى مجلس “شورى ثوار بنغازي” والمبايع لتنظيم داعش، وهو كذلك عضو في ما يسمى “سرايا بنغازي” التي بارك “السراج” سحقها في الهلال النفطي بل وبارك للقوات المسلحة تطهير بنغازي منها.

وظهر “شكو” في تسجيل من داخل مركز ومديرية الأمن في صبراتة قبل أن تأتي صور لاحقة، ويتبين أن المكان قد أضرمت فيه النيران كعادة الجماعات الإرهابية الأمر الذي أثار مباركة وغبطة قناة “التناصح” بهذه الإنجازات.

البيدجا

وفي لقطة أخرى، ظهر مهرب الوقود الشهير والمعاقب دوليًا عبدالرحمن ميلاد المكنى “البيدجا” وهو يقود إحدى السرايا التي شاركت في الهجوم، بينما كان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ينفي حتى وقت قريب تبعية “البيدجا” لحكومتهه.

باشاغا كان ، قد أكد في شهر أكتوبر الماضي، أن “البيدجا” لا يتبعه فحسب بل أكد بأنه مطلوب القبض عليه بأمر من النائب العام، إضافة لكونه معاقب دوليًا، لكن يبدو أن للسراج رأي آخر في هؤلاء الذين يسميهم بـ “قواته المسلحة”.

القصب

وظهر أيضًا ضمن أحداث أمس، زعيم مليشيات التهريب قاطبة في المنطقة الغربية، محمد العربي كشلاف المكنى “القصب” وهو الذي تبرأت منه حكومة الوفاق وزعمت عدم تبعيته لها رغم أنه كان ولا يزال مسيطرًا على مصفاة النفط في الزاوية.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، أمس الإثنين، على صرمان وصبراتة والعجيلات بمساندة طيران تركي مُسير، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.