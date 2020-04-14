بعد انقطاعها لأسبوع قرب عودة المياه لطرابلس

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أكدت بلدية طرابلس المركز أن فرق التشغيل بجهاز النهر الصناعي باشرت فعليا في ضخ المياه عبر الشبكة المغذية لمدينة طرابلس وباقي المدن والقرى بالمنطقة الغربية.

وأشارت البلدية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إلى أنه من المتوقع وصول المياه إلى العاصمة طرابلس خلال 48 ساعة .

من جهته أشار عميد بلدية الشويرف حسن القذافي، الى إعادة ضخ مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أنها لن تغلق مرة أخرى بعد إغلاقها لأيام.

وأوضح القذافي أن أطرافًا حاولت استغلال قضية اختطاف شقيقه لأغراض سياسية متهما وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالوقوف وراء إلغاء عدد من المشاريع وإفشال المنظومة الأمنية وجهاز الشرطة بالمدينة.

وكان عددا من أهالي الشويرف تدخلوا في أزمة إغلاق مياه النهر الصناعي بعد تلقيهم وعود باطلاق سراح شقيق عميد بلدية الشويرف الذي اختطف قبل أسبوعين أثناء توجهه إلى طرابلس.