الصحفية “ليندسي سنيل” تؤكد مقتل قيادي بجبهة النصرة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، معلومات جديدة عن أحد قيادات المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا والذي قتلوا خلال الاشتباكات التي دارت خلال اليومين الماضيين.

ونشرت الصحفية المتخصصة في تغطية النزاعات، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة المرتزق السوري “أحمد حسين البكور”، بعد أن قتل مع العديد من المرتزقة السوريين في ليبيا خلال اليومين الماضيين.

وقالت “البكور” عضو في هيئة تحرير الشام – النصرة سابقًا، التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، وهي منظمة إرهابية محددة، حتى أن هيئة تحرير الشام مدرجة في تركيا، لكن تركيا أرسلت مئات الإرهابيين من هيئة تحرير الشام إلى ليبيا”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصرا على الأقل من فصيل “السلطان مراد”، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود، للتوجه إلى ليبيا.

وأوضح المرصد، أن مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب انطلقت أيضا إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس، حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي.

وأكد المرصد ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا.