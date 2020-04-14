الجيش ينجح من جديد في إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة

الجيش ينجح من جديد في إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة إسقاط طائرة مسيرة وتدمير آليات لقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

نجحت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني من جديد في إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وجرى إسقاط الطائرة أثناء محاولتها استهداف وحدات الجيش الوطني في جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، “منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة”.

واستهدف سلاح الجو فجر اليوم الثلاثاء آليات مسلحة لقوات الوفاق كانت نحو الوطية بعد اجتياحها لمدينتي صبراتة وصرمان.

وقال الإعلام الحربي، إن “سلاح الجو بالقوات المُسلحة يستهدف آليات ومدرعات للمليشيات الإرهابية غرب قاعدة الوطية العسكرية”.