الثني : العناصر الطبية هم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا

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أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على ضرورة الاهتمام بأفراد الجيش الأبيض من أطباء وأطباء مساعدين وعناصر هيئة تمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي، مشددا على ضرورة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم.

وجاءت تعليمات رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وحضر الاجتماع رئيس جهاز الإمداد الطبي، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا الدكتورة ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الرئيس لكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتتالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وقدم الثني شكره وتقديره لكافة العناصر الطبية بمختلف مسمياتهم، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، قائلا إننا ندعمهم معنويا وسندعمهم ماديا.

واطلع خلال الاجتماع على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

كما اطلع على وضع المخزون الاستراتيجي للإمداد الطبي وآليات تعزيزه خلال الفترة القادمة، مع تحديد آلية عمل واضحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الأطباء ماديا ومعنويا نظير ما يقومون به خلال هذه الفترة، مشددا على أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة.