إدارة الأزمة لمجابهة كورونا مصراتة تطالب بإجراءات رادعة للأنشطة التجارية

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وجهت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة رسالة عاجلة إلى رئيس جهاز الحرس البلدي مصراتة، عضو اللجنة العليا، بضرورة اتخاد إجراءات رادعة للأنشطة التجارية المخالفة لقرار الحظر في المدينة ،

وجاءت هذه الرسالة عقب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض مساء أمس الأثنين عن تسجيل إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا، وبالتالي ارتفاع الحالات في ليبيا إلى (26) حالة.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الإعلان عن هذه الحالة يدق نقوس الخطر بوجود حالة صفرية جديدة كبؤرة للمرض في البلاد.

وطالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته، المواطنين القاطنين بالبلدية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وحظر التجول وعدم التراخي في تطبيق التعليمات.