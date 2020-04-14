أعداء الدولة المدنية..قوات الوفاق تعتقل عناصر الحرس البلدي زلطن أثناء تأدية عملهم بطريقة “مهينة”

أخبار ليبيا24

منذ أن دخلت قوات الوفاق أمس الإثنين عدد من المدن بينها صبراتة وصرمان تم تسجيل عدد كبير من الانتهاكات والجرائم والأعمال الإرهابية والتخريبية في عمليات انتقامية من مدعي مدنية الدولة.

وأقدم عناصر قوات الوفاق – الذين تم توثيق مشاركة عدد من الإرهابيين الهاربين من مدن الشرق وقادة مليشيات بيع البشر والنفط والوقود في صفوفهم – على حرق مركز شرطة صبراتة وحرق منازل المواطنين واعتقال آخرون.

ولم يتوقف الأمر عند الحرق والتخريب بل أقدمت قوات الوفاق على تصفية مراقب التعليم بالمدينة، محمد أبوالقاسم علي عباس.

واستمرارًا في نهج العصابات و”المافيا” التي اعتادت عليها قوات الوفاق مدعي الدفاع عن الدولة المدنية تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمليشيات مسلحة تابعة للوفاق تقوم باعتقال عناصر الحرس البلدي زلطن.

ويظهر في مقطع الفيديو الطريقة المذلة والمهينة لعناصر الحرس البلدي وطريقة التهديد والترهيب التي تعاملت بها معهم تلك المليشيات.

وتؤكد هذه الطريق وهذا التعامل مع عناصر جهاز الحرس البلدي الخدمي أن هذه القوات لا تريد قيام دولة ولا أن تكون هناك مؤسسات لأنه بقيام الدولة والمؤسسات يكون زوال هذه المليشيات الإجرامية الإرهابية.