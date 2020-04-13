وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده لليبيا في مجابهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده ستقدم بقدر إمكانها المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها ليبيا بشكل ملح للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال وانغ يي في رسالة إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة: “سنقوم بتقاسم الخبرات وتعزيز التعاون مع جانبكم في أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء بما يحافظ على الصحة والأمن لشعبي البلدين”، بحسب ما نشر مكتب الإعلام بوزارة الخارجية.

وأضاف وانغ يي: “نشارك الجانب الليبي فيما يعانيه، وسنقف بثبات بجانبكم انطلاقًا من اهتمامنا البالغ بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين”، مشيرا إلى التحديات الخطيرة التي تواجه ليبيا في أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء الذي ينتشر بسرعة في عدة دول في العالم.

وتقدم وزير الخارجية الصيني بالشكر لسيالة على الرسالة التي أعرب فيها عن الدعم والتضامن مع جهود الحكومة الصينية في مكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.