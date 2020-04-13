نشوب حريق بسوق المصرية ببنغازي محدثًا سحابة كبيرة في الجو

نشوب حريق بسوق المصرية ببنغازي محدثًا سحابة كبيرة في الجو سوق المصرية هو أحد أكبر الأسواق الشعبية في بنغازي

أخبار ليبيا24

نشب حريق داخل سوق المصرية بحي أرض الحراسة ببنغازي اليوم الإثنين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء من أجل إخماد الحريق.

ولا تعرف لحد الساعة أسباب نشوب الحريق الهائل في السوق الذي يعتبر أحد أكبر أسواق بيع الملابس والمفروشات والمواد المنزلية في بنغازي.

وتسبب نشوب الحريق في إطلاق سحابة دخان أسود في الجو، لتغطي سماء بنغازي. ولازالت سيارات الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.