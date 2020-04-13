منطقة الزاوية العسكرية تعلن حالة الطوارئ استعداداً لأي هجوم الزاوية العسكرية : قوات المباحث هي التي صدت الهجوم وصمدوا بكل قوة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن آمر منطقة الزاوية العسكرية، اللواء ركن عبد الله نور الدين الهمالي، حالة الطواريء لجميع القوات المسلحة ورفع حالة الاستعداد والتصدي لأي هجوم من المليشيات والمرتزقة بعد رصد تحركاتها في منطقة أبوعيسي جنوب غرب الزاوية واستهداف القوات في صبراتة وصرمان بالطيران المسير.

وشن الطيران التركي المسير، صباح اليوم الإثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة ، بحسب شهود عيان .

وقال المكتب الإعلامي بمنطقة الزاوية العسكرية في إيجاز صحفي، إن قوات المباحث هي التي صدت الهجوم الذي بداء منذ الساعة 7 صباحاً وصمدوا بكل قوة إلى أن وصل الدعم اليهم، قبل أن تلوذ العناصر المهاجمة الفرار إلى مناطق قريبة من المدينة، بعد تكبيدهم خسائر في العتاد والآليات والأرواح، فيما تستمر المعركة حتى الآن.

وأعلن مصدر عسكري تجدد الاشتباكات صباح اليوم في المطرد بين قوات منطقة الزاوية العسكرية التابعة لقوات الجيش ضد قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين، وأوضح المصدر العسكري أن قوات الجيش تراجعت وانسحبت من مدينة صرمان.

فتح السجون

قوات الوفاق سارعت فور دخولها لمدينة صرمان بفتح سجون قسم البحث الجنائي التي تظم بعض العناصر الإرهابية الخطيرة القابعة في السجن هناك ربما لمساعدة المرتزقة السورين في التقدم.

ومن جهتها، كشفت إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، اليوم الإثنين، أن مدينة صرمان تعرضت لهجوم عنيف من قبل الطيران المسير التركي وقوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة والأتراك.