مدير شركة البريقة : ليس لدينا أزمة وقود خلال شهر رمضان المبارك مدير شركة البريقة : نسبة المنطقة الغربية من الوقود يتم السمسرة فيها وتهريبها والمتاجرة فيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح العبيدي، تزويد كل المناطق في الغرب من حصة المنطقتين الشرقية والجنوبية التي حررها الجيش من سيطرة الميليشيات بالوقود والغاز .

العبيدي أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن الحصص السابقة التي كانت تتبعها المؤسسة حصة المنطقة الشرقية من الوقود تبلغ 40% وحصة المنطقة الجنوبية والغربية تبلغ 60% .

وكشف أن هذه النسب الآن لاتنفع لأن نسبة المنطقة الغربية من الوقود يتم السمسرة فيها وتهريبها والمتاجرة فيها وتجار الوقود يتعاملون مع المهربين من خلال هذه الحصة .

وتابع أنه خلال شهر رمضان المبارك لدينا خطة لتزويد هذه المناطق من الغاز والوقود، ولدينا عدد 16 ألف أسطوانة جاهزة ومنتهية الإجراءات بميناء بنغازي وسوف تحل العجز في نقص الإسطوانات، لافتاً إلى أنه هناك عدد 37 ألف اسطوانة تحت الإجراء.

العبيدي طالب المواطنين بالابتعاد عن هاجس الأزمات والازدحام، منوهاً إلى أن الشركة تقدم الخدمات للمواطنين ونحن نحرص على توفير المحروقات للمواطنين وكل الشركات المتعاونة معنا تسعى لتذليل كل الصعاب.