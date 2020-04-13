لجنة الطوارئ بالجنوب توزع مساعدات لجان الرصد والاستجابة

اخبار ليبيا24

وزعت لجنة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية المكلفة من الحكومة الليبية صباح اليوم شحنة مساعدات لفرق الرصد والإستجابة السريعة ببلديات الجنوب.

وقالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، أن الشحنة كانت عبارة عن كمامات طبية وقفازات وبدل واقية، وأغطية رأس وقدمين ونظارات واقية، إضافة للقطن الطبي والكحول والمطهرات، وأغطية الأسرة المعقمة، ومجموعة أخرى من المستلزمات كأقنعة الأكسجين والمحاليل الوريدية.

وأكدت الجداوي أن لجان الشويرف ووادي الشاطئ وغات والجفرة استلمت حصصها صباح اليوم، في حين ستستلم لجان وادي البوانيس ومرزق وأوباري وسبها والقطرون غدا، مبينة أن الكميات التي وقع تخصيصها تأتي ضمن الخطة التي وضعتها لجنة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية لتوزيع المساعدات، والاستعداد لأي طارئ في الفترة المقبلة.