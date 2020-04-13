قادمة من سوريا.. إحباط تهريب 4 طن من الحشيش بمصر على متن باخرة متجهة لليبيا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت الإدارة العامة لجمارك محافظة بورسعيد المصرية، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، على متن باخرة قادمة من سوريا، برسم الترانزيت المباشر لميناء شرق بورسعيد، ومتوجهة إلى ليبيا.

جاء ذلك بناء على الإخبارية المقدمة من الإدارة العامة للجمارك بمدينة بورسعيد، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم “MNBU0314710″، قادمة من سوريا على الباخرة “إيجي كراون”، برسم الترانزيت المباشر لميناء شرق بورسعيد، وجهة نهائية ليبيا ومشمولها مستنديًا لبن منشأ سوري، وفقًا لما ذكره موقع “صدى البلد” المصري.

وتبين وجود 18996 قطعة، بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، بوزن قائم 4 طن مخبأة داخل علب اللبن بتقفيل المصنع وبطريقة يصعب اكتشافها، ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.