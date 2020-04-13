جامعة عمر المختار تسلم أول دفعة من الكحول والمعقمات الطبية لمستشفى الثورة

جامعة عمر المختار تسلم أول دفعة من الكحول والمعقمات الطبية لمستشفى الثورة المختصين بجامعة عمر المختار صنعوا نوعين من المعقمات الأول كحول والثاني جل

أخبار ليبيا 24 – خبر

استلمت مستشفى الثورة بالبيضاء أول كمية من المستحضرات الطبية التي تم تحضيرها وتجهيزها بمعامل جامعة عمر المختار .

وكان فريق لجنة متابعة المعامل بجامعة عمر المختار قام بتحضير وتجهيز هذه الكميات من الكحول والمعقمات الطبية وغيرها من هذه المواد التي يحتاجها مستشفى الثورة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وحضر عدد من المختصين بجامعة عمر المختار نوعين من المعقمات الأول كحول إيثانول بنسبة 70% للاستخدام الطبي، والنوع الثاني مايعرف بالجل للاستخدام الشخصي، واعتمدوا في إنتاجهم طرق دولية معتمدة من منظمة الصحة العالمية Who .

يشار إلى أن تسليم المستحضرات الطبية جاء بحضور مدير عام مستشفى الثورة بالبيضاء.