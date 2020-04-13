تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل عدد 11 عينة، وكانت نتيجة تحاليل لجميع هذه العينات “سالبة”، مشيرا إلى أنه من بين العينات التي جرى فحصها كانت عينة تعود لأحد الحالات المخالطة.

وبشفاء هذه الحالة ترتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى تسع حالات من، بحسب ما نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يذكر أن عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 25 حالة في طرابلس ومصراتة وبنغازي، من بينهم حالة وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما من طرابلس.