بعد ظهور عناصر متطرفة بمسرح العمليات.. باشاغا يصف المهاجمين على صبراتة وصرمان بـ “أسلاف النضال”

باشاغا طالما تحدث عن محاربة العناصر المتطرفة

645

أخبار ليبيا24

رحّب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الإثنين بالعملية التي شنتها قوات الوفاق المدعومة بعناصر لها ارتباطات وثيقة بالتنظيمات المتطرفة، في مدينتي صبراتة وصرمان، واصفًا أنهم “أسلاف النضال”.

وقال باشاغا، على تويتر، “أسلاف النضال منذ 2011 يواصلون نضالهم وهم في عليين من خلال خلفائهم البواسل توارثوا المجد عنهم كابراً عن كابر. المهزوم يشقى بالهزيمة والفخر للشهداء ومن خلفهم بصدق ووطنية”.

وأضاف، “هنيئاً لرجال الوطن البواسل الذين رووا بدمائهم وتضحياتهم ثرى ليبيا الطاهر من أبوقرين مروراً بالعاصمة العصية حتى صرمان وصبراتة والعجيلات طوق ملتحم بالدماء لن ينفك وسيقتلع شأفة الدكتاتورية والاستبداد نحو دولة مدنية حرة”.

وأتى هذا التهليل في وقت أثبت فيه تسجيل مصور مشاركة عناصر من شورى ثوار بنغازي الإرهابي على رأسها الإرهابي “فرج شكو” في عملية اقتحام مدينتي صبراتة وصرمان.

وكان باشاغا قد صرح أكثر من مرة على محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، لكن ظهور المتطرف “فرج شكو” في مسرح العمليات ضمن صفوف القوات المهاجمة على صبراتة وصرمان أثبت عكس ذلك.

المزيد من الأخبار

بعد الظهور العلني لـ “شكو”.. ما حقيقة محاربة حكومة الوفاق للعناصر…

وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده لليبيا في مجابهة فيروس كورونا

السراج يعلن سيطرت قواته على صرمان وصبراتة، ويتوعد بالاستمرار في هجومه

الرئاسي يُقر من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات

المزيد

بعد الظهور العلني لـ “شكو”.. ما حقيقة محاربة…

وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده لليبيا في مجابهة فيروس…

السراج يعلن سيطرت قواته على صرمان وصبراتة، ويتوعد بالاستمرار…