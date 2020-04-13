الوفاق تسعي لاسترجاع صرمان وصبراته عبر هجوم بري تحت غطاء كثيف من سلاح الجو التركي الطيران التركي يقصف مقر الغرفة الأمنية صبراتة مسفراً عن مقتل أربعة جنود من قوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصدر عسكري عن تجدد الاشتباكات في المطرد بين قوات منطقة الزاوية العسكرية التابعة لقوات الجيش ضد قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين، وأوضح المصدر العسكري أن قوات الجيش تراجعت وانسحبت من مدينة صرمان.

فتح السجون

قوات الوفاق سارعت فور دخولها لمدينة صرمان بفتح سجون قسم البحث الجنائي التي تظم بعض العناصر الإرهابية الخطيرة القابعة في السجن هناك ربما لمساعدة المرتزقة السورين في التقدم.

ومن جهتها، كشفت إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، اليوم الإثنين، أن مدينة صرمان تعرضت لهجوم عنيف من قبل الطيران المسير التركي وقوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة والأتراك.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش الليبي والوحدات المساندة تعمل على صد الهجوم .

وأوضحت الإدارة إلى أن الطيران التركي قصف مقر الغرفة الأمنية صبراتة أسفر عن مقتل أربعة جنود من قوات الجيش.

ولفتت إدارة التوجيه إلى أن قوات الوفاق تحول إزالة الغرفة الأمنية صبراتة من الطريق نظراً لدورها الكبير بمقارعة الدواعش، و مكافحة جرائم التهريب هناك.

يشار إلى أن قوات الوفاق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، انطلاق معركتها للسيطرة على مدينتي “صرمان” و”صبراته” غربي طرابلس.

و الجدير بالذكر أن المعارك مازالت مستمرة حتى الآن .