الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل إصابة جديدة بـ”كورونا”

أخبار ليبيا24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المركز الوطني أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم اليوم عدد (10) عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن نتائج العينات كان عدد (9) عينات سالبة وعينة واحدة موجبة (إصابة جديدة).

وكان الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا أحمد الحاسي اعلن اليوم الإثنين أنه لم تسجل أي حالات جديدة في المناطق التابعة للحكومة الليبية، مؤكدًا أن الوضع الوبائي لايزال جيدًا.

وأوضح الحاسي في الإيجاز الصحفي رقم 24 أنه لم تسجيل لحالات اصابة جديدة منذ 5 أيام، مؤكدًا أن عدد الحالات التي أجريت عليها الاختبارات منذ بدء الأزمة 208 حالة منها 204 نتائجها سالبة و4 حالات إيجابية.

وأشار الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية إلى أن الحالات الأربعة هي الحالة الصفرية والحالات المخالطين لها، مشددًا على ضرورة التقيد بكل الإجراءات منها التباعد الاجتماعي والنظافة والالتزام بساعات الحظر.