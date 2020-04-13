الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا: لا تسجيل لحالات جديدة منذ 5 أيام شرق ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا أحمد الحاسي اليوم الإثنين أنه لم تسجل أي حالات جديدة والوضع الوبائي للمناطق التابعة للحكومة الليبيه لايزال جيدًا.

وأوضح الحاسي في الإيجاز الصحفي رقم 24 أنه لم تسجيل لحالات اصابة جديدة منذ 5 أيام، مؤكدًا أن عدد الحالات التي أجريت عليها الاختبارات منذ بدء الأزمة 208 حالة منها 204 نتائجها سالبة و4 حالات إيجابية.

وأشار الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية إلى أن الحالات الأربعة هي الحالة الصفرية والحالات المخالطين لها، مشددًا على ضرورة التقيد بكل الإجراءات منها التباعد الاجتماعي والنظافة والالتزام بساعات الحظر.