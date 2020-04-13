السراج يعلن سيطرت قواته على صرمان وصبراتة، ويتوعد بالاستمرار في هجومه

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، استعادة سيطرت قواتهم على مدينتي صرمان وصبراتة، مؤكدا أن محاولة تعطيل عملية “عاصفة السلام” بالهجوم على منطقة أبوقرين قد فشلت، على حد قوله.

وقال السراج في بيانه اليوم الإثنين: إن “قوات حكومة الوفاق واجهت جحافل دفعت بها عواصم تظهر لنا الولاء نهارًا وتتآمر علينا تحت جنح الظلام”، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ووجه السراج رسالة إلى ما وصفها “العواصم المتآمرة” قائلا: “أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت رفقة وثائقهم الثبوتية ، وستصدر أوامرنا لوزارة الخارجية لتولي التنسيق في الأمر مع الجهات المعنية، ومدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادا ، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظل شاهدا على غدركم ، ولتلعنكم الأجيال مدى الدهر . ذخائركم التي قتلت أبناءنا ، وطائراتكم التي دمرت مدننا ، وغطرستكم أيضا ، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا”.

وتابع رسالته قائلا: “أما نحن ، فحتى آخر جندي سنقاتلكم ، ونبشركم بأن مخططاتكم ذهبت أدراج الرياح ، وأن محاولتكم لتعطيل (عاصفة السلام) بالهجوم على بوقرين فشلت ، واليوم نستعيد السيطرة على مدننا المخطوفة في صرمان وصبراتة”.

وأضاف السراج في بيانه: “نبشر كل الليبيين الشرفاء ، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة ، لرفع الظلم عن أبنائها ، وعودة مهجريها وستبسط سلطان دولتنا على كامل ترابها وبحرها وسمائها ، وستحفظ ذاكرة الوطن من مد لنا يد العون ، ومن طعننا في ظهورنا.. ومن لا يعرف الليبيين فليقرأ التاريخ”.