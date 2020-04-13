الرئاسي يُقر من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات

الرئاسي يُقر من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد

أخبار ليبيا24

أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإثنين من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لذوي الشهداء.

وبحث الرئاسي، موضوع رفع الدعم عن المحروقات، والإجراءات المصاحبة لتنفيذه للتخفيف من آثاره على المواطنين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه فائز السراج في سبتمبر 2018.

وترأس السراج، الاجتماع الاستثنائي الثالث لمجلس الوزراء للعام الجاري 2020، بحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والسادة الوزراء.

ويشمل، بحسب مكتب إعلام الحكومة، مشروع رفع الدعم عن المحروقات حزمة من الإجراءات تستهدف تصحيح ومعالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.

وأحيل الموضوع إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي لرفع الدعم بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.