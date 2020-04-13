الخارجية السودانية تنفي ادعاءات حكومة الوفاق بمشاركة قواتها في معارك ليبيا

أخبار ليبيا24

نفت وزارة الخارجية السودانية اليوم الإثنين، الادعاءات بشان مشاركة أي قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا، حول طرابلس أو غيرها.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها على موقفها الثابت بألا حلّ للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية.

وأوضحت الوزارة أنه نُقل في وقت سابق إلى حكومة الوفاق الوطني رسميًا، من أعلى المستويات، عن عدم صحة مشاركة قوات سودانية في المواجهات المسلحة بليبيا.

وناشدت وزارة الخارجية الليبيين بوقف التصعيد العسكري والاقتتال لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الليبي، وحشد الجهود والموارد لمكافحة جائحة كورونا التي تمثل أكبر خطر ماثل تواجهه الإنسانية في الوقت الراهن.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، نفى في نوفمبر الماضي، إرسال جنود سودانيين للقتال في ليبيا.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني ادعت في أكثر من مناسبة مشاركة عدد كبير من الجنود التابعين للجيش السوداني ضمن القوات المسلحة الليبية في المعارك الدائرة في ليبيا.