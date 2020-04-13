التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة تُعلن إتمام مهمتها في أبوقرين قوات الصاعقة : قوات الوفاق كانت تحاول الهجوم على الجُفرة وتم إفشال الهجوم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الصاعقة، تراجع الوحدات المتقدمة من القوات الخاصة من منطقة بوقرين بعد إنجاز المهمة الخاطفة التي كُلفت بها متمثلةً في تنفيذ ضربة استباقية لقوات الوفاق والمرتزقة السوريين التي كانت تتحشد لشن هجوم على الجُفرة”.

وأضافت، في بيانٍ لها، “نُطمئنكم أن المهمة تمت بنجاح كبير، وفي وقت قياسي ونتج عنها تشتيت العدو وأسر عدد منهم واسترداد الكثير من الذخائر والأسلحة المتنوعة”.

ومن جهته، قال القائد الميداني و آمر الكتيبة 302 صاعقة محمد ذاوود القابسي بعد انتهاء المعركة التي أطلق عليها #عملية_حق_الرجال والتي تكللت بنجاح كبير وحققت أهدافها في وقت قياسي .

القابسي طمئن كافة أهالي ليبيا أن الأمور تسير حسب الخطة العسكرية التي وضعت من قبل غرفة العمليات العسكرية .

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من القبض على أسرى من العدو من جنسيات إفريقية وسورية وليبيين، بعد فرار رفاقهم مذعورين وتركهم لمصيرهم المحتوم، لافتاً إلى أنه تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص .

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.