اتحاد المبارزة ينظم حملة تعقيم لمقر اللجنة الأولمبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم أعضاء الاتحاد الليبي للمبارزة وعدد من المبارزين حملة تعقيم شملت مقر اللجنة الأولمبية الليبية، وذلك في إطار المساهمة في الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

وقال رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي إن الحملة انطلقت منذ أسبوع وتضمنت وضع الملصقات التوعية والإرشادية في عدد من المراكز الإدارية والمخابز وعدد من شوارع مدينة طرابلس.

وكانت عدد من اللمؤسسات الرياضية قد نظمت حملات توعية وحملات تعقيم مساهمة منها في مكافحة تغشي وباء كورونا .