30 قتيل من قوات الوفاق خلال يومين في معارك جنوب شرقي مصراتة

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أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أعداد قتلى عناصر قوات الوفاق خلال 48 ساعة وما تم انتشاله من جثث من تحت الركام وصلت إلى أكثر من ” 30 ” قتيل.

وأوضح المصدر أن من بين القتلى 14 قتيل من مسلحي مدينة مصراتة، لافتا إلى أنه تم استهداف غرفة عمليات “الأتراك” والتي تتخذ من المصرف التجاري مقرا عسكريا لها في منطقة ابوقرين ” الهيشة ” جنوب شرقي مصراتة.

وأفاد المصدر أنه تم تدمير المبنى بشكل نهائي خلال الغارات التي استهدفت تمركزات قوات الوفاق في الأيام القليلة الماضية.

ومن جهتها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ سلسلة من الغارات الجوية تستهدف عدداً من المواقع جنوب شرق مصراتة.

وذكرت الشعبة أن سلاح الجو استهدف تمركزات لمجموعات قوات الوفاق في شيل أم اخراب ، ومواقع أخرى خُصّصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين .

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