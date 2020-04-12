معيدين أمجاد ملاحم القرضابية والمشرك والهاني .. السويحلي: فرسان ‫مصراتة لقنوا قوات حفتر دروسًا قاسية السويحلي يحاول رفع معنويات قوات مصراتة بعد الهزيمة اليوم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأحد، إن “فرسان ‫مصراتة لقنوا مليشيا حفتر دروسًا قاسية من أبوقرين شرقًا إلى العزيزية غربًا رفقة أبطال البركان، وأعادوا تاريخ وأمجاد أجدادهم ضد الإيطاليين في ملاحم القرضابية والمشرك والهاني وعين زارة”، حسب وصفه .

السويحلي وأضاف، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إنهم لا يدافعون عن السراج أو السويحلي أو من أجل سُلطةٍ لأحد،.. إنهم يدافعون عن حرية وكرامة وطن”.

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أعلن اليوم الأحد، سيطرة القوات المسلحة الليبية على بوابة بوقرين الغربية.

اللواء المسماري قال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن القوات المسلحة عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والدخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين بعد هروب العدو.

ونبه المسماري أفراد القوات المسلحة، والسادة المدونون والمواطنون، من عدم تداول مقاطع او صور لمناطق تواجد القوات المسلحة، ومناطق السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة.

ونشرت الكتيبة “128” مشاة مقطع فيديو يؤكد فرض سيطرتها على بوابة بوقرين الغربية وطرد المليشيات التابعة لمدينة مصراتة .