مدير مركز مكافحة الأمراض: الوضع الوبائي في ليبيا مطمئن

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد مدير عام المركز لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن الوضع الوبائي في ليبيا مطمئن لعدم وجود انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وأشار النجار، بحسب ما نشرت مجلة عين على كورونا اليوم الأحد التي تصدر عن مركز مكافحة الأمراض، إلى أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر حتى هذه اللحظة، على حد قوله.

وشدد النجار، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من جهات الاختصاص وضرورة العمل والتقيد اللازم للوقاية والحماية من الفيروس، والالتزام بالحظر المفروض وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد سجل إصابة 25 حالة بفيروس كورونا في طرابلس وبنغازي ومصراتة، من بينها حالة وفاة واحدة لسيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاما من طرابلس.