لسد العجز في المياه .. حفر عدة آبار في بلدية الكفرة

مدينة الكفرة والمناطق المجاورة لها تعاني من أزمة مياه كبيرة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي و بالتعاون مع بلدية الكفرة عن البدء في مشروع حفر آبار مياه في البلدية .

وأشار ت بلدية الكفرة عبر صفحتها على فيسبوك أن الحفر سيكون لبئر (بعمق 300 م) بمقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وبئر (بعمق 400 م) بمنطقة الهواري (حي العوادل ) .

ونوهت البلدية إلى أن زيارة الموقع سوف تكون يوم الخميس المقبل على تمام الساعة 10 صباحاً بمقر الشركة وأخر موعد لتقديم العروض هو 30/04/2020 .

وتعاني مدينة الكفرة والمناطق المجاورة لها لأزمة في المياه وكانت بلدية الكفرة قد أعدت خطط لحفر عدة آبار لإمداد المدينه بالمياه .

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