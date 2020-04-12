لسد العجز في المياه .. حفر عدة آبار في بلدية الكفرة

لسد العجز في المياه .. حفر عدة آبار في بلدية الكفرة مدينة الكفرة والمناطق المجاورة لها تعاني من أزمة مياه كبيرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي و بالتعاون مع بلدية الكفرة عن البدء في مشروع حفر آبار مياه في البلدية .

وأشار ت بلدية الكفرة عبر صفحتها على فيسبوك أن الحفر سيكون لبئر (بعمق 300 م) بمقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وبئر (بعمق 400 م) بمنطقة الهواري (حي العوادل ) .

ونوهت البلدية إلى أن زيارة الموقع سوف تكون يوم الخميس المقبل على تمام الساعة 10 صباحاً بمقر الشركة وأخر موعد لتقديم العروض هو 30/04/2020 .

وتعاني مدينة الكفرة والمناطق المجاورة لها لأزمة في المياه وكانت بلدية الكفرة قد أعدت خطط لحفر عدة آبار لإمداد المدينه بالمياه .