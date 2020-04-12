كتيبة العاصفة وسرية (م. د) تابعة لطارق بن زياد..القيادة العامة تدفع بقوات إلى محاور القتال

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي توجهت إلى محاور القتال للمشاركة في عمليات التطهير.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الكتيبة تحركت بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور .

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن سرية (م.د) التابعة لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة رفقة عدد من وحدات الجيش الوطني تحركت صوب محاور القتال في منطقة الوشكة لدعم ومساندة الوحدات العسكرية في تلك المنطقة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أعلنت أن مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ سلسلة من الغارات الجوية تستهدف عدداً من المواقع جنوب شرق مصراتة.

وذكرت الشعبة أن سلاح الجو استهدف تمركزات لمجموعات قوات الوفاق في شيل أم اخراب ، ومواقع أخرى خُصّصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين .