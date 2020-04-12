غرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية تواصل استعداداتها لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

عقدت غرفة الطوارئ لمجابهة وباء كورونا بالجنوب الغربي اجتماعا لمناقشة اخر الاستعدادات التي تجري لمجابهة الوباء على مستوى بلديات الجنوب.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية بسبها عبدالجليل خضري لأخبار ليبيا24، إن الإجتماع ضم ممثلي البلديات في الغرفة المشكلة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، ووقع الاتفاق على دعم فرق الرصد والتقصي بمختلف البلديات لتبدأ عملها بشكل مباشر.

من جهتها أوضحت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، إن المنظمة نسقت مع بلديات الجنوب في ملف تحديد أماكن العزل الصحي، وأماكن الكشف المبدئي وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، كما وضعت آلية تساعد كل بلدية على معالجة مرضاها بدون ان يقع الضغظ على المدن الكبرى في الجنوب.