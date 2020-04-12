عيادة الهلال الأحمر المتنقلة وخدمة “ألو طبيبك” تقدم الخدمات لـ737 مريض في البيضاء

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء، أن عيادة الهلال الأحمر المتنقلة بالمدينة وخدمة “ألو طبيبك”، قدمت الخدمات الصحية لعدد 737 حالة خلال 20 يوما من العمل.

وأوضح الهلال الأحمر بالبيضاء، أن طاقم العيادة قام بعمل استشارات طبيبة وصرف أدوية ونقل المرضى إلى المستشفيات لعدد 311 حالة، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك” اليوم الأحد.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن خدمة “ألو طبيبك” قد وفرت الخدمات لعدد 426 استجابة ما بين خدمة طبيب وتمريض وصيادلة ومسعفين، إضافة إلى تقديم بعض الأدوية المجانية.