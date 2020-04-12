صحة الوفاق: وصول شحنة معدات وقائية من فيروس كورونا من بلجيكا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، عن وصول شحنة معدات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد، قادمة من دولة بلجيكا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن الشحنة تحتوي على معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف عزل المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، أن الشحنة الطبية التي وصلت إلى ليبيا عن طريق مطار مصراتة الدولي تتضمن خمسة آلاف قطعة من بدل العزل الواقية، و25 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة محمود بن محمود، إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس كورونا.