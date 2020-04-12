شركة الكهرباء تجدد مناشدتها بالتدخل العاجل لفتح خط الغاز بسيدي السائح

أخبار ليبيا24 – متابعات

جددت الشركة العامة للكهرباء، مناشدتها لكافة الخيرين من أبناء الوطن بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح لإعادة تشغيل كامل وحدات التوليد والقضاء على العجز في الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة، أنها قامت بجهود كبيرة من أجل تشغيل بعض وحدات التوليد الغازية بالوقود الخفيف، إلا أن العجز لا يزال كبيراً بسبب وجود بعض وحدات التوليد الأخرى خارج الخدمة نتيجة استمرار قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وقالت الشركة، إنها تناشد للمرة الثانية كافة الخيرين من أبناء الوطن بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز، حتى يتسنى للشركة تشغيل كامل وحدات التوليد والقضاء على العجز وإرجاع الشبكة الكهربائية لسابق عهدها لكي يتمتع كافة المواطنين بالتيار الكهربائي.

كما ناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين بتشغيل الأدوات الكهربائية الضرورية فقط للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية حتى انتهاء هذه الظروف الاستثنائية الطارئة، بحسب ما نشرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد.

وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت قبل أيام عن انقطاع التيار الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية بسبب إغلاق صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح جنوب طرابلس، من قبل مجموعة مسلحة.