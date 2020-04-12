شباب اللجنة التنسيقية لداعمي الجيش والشرطة يعلنون جاهزيتهم للالتحام مع قوات الجيش فور دخول طرابلس

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أعلن شباب باللجنة التنسيقية لداعمي قوات الجيش والشرطة بطرابلس، “التنسيق مع شباب المنطقة الغربية بالزاوية وصرمان وصبراتة للالتحام مع الجيش والشرطة فور دخولها طرابلس ومساعدتهم بكل جهد أمام الإرهابيين والميليشيات”، مؤكدين أنهم جاهزون ولن يعطوهم فرصة للفرار.

وأضافت اللجنة، في بيانٍ مرئي لها “سوف نوفر للجيش المعلومات اللازمة عن الميليشيات، كما سوف نقوم بالمحافظة على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، ونعلمكم أننا جاهزون جاهزية تامة، بالتنسيق مع اللجنة التنسيقيبة لدعم الجيش والشرطة”.

وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة التنسيقية المنطقة الغربية لداعمي “الجيش والشرطة”، أكد أنه خلال 29 دقيقة، بإمكانهم أن يكونوا في قلب مدينة زوارة، مؤكدًا أن من سيدخلها هم المدنيون.

وقال في تسجيل مرئي له، “شباب القوات المسلحة فاض بهم الكيل، لأنهم يحاربون من شهر أبريل من العام الماضي، لو ما تفتحوا الطريق هندوس عليكم بالأقدام، الشعب الليبي كله، لا تكونوا عقبة أمام قواتنا المسلحة، والله ما نبّوا الدم، و32 معزز في نص ساعة، كانوا في قلب مدينة زوارة”، حسب قوله .