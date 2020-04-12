خلال الإيجاز الصحفي الأخير .. الحاسي : لا إصابات جديدة بكورونا الحاسي : تم تدريب 16 عنصر طبي وطبي مساعد من درنة وسرت وتاورعاء على الرصد والتقصي

أخبار ليبيا 24

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي، أن الوضع الوبائي المحلي جيد، منوها إلى أن الرصد مفعل بشكل جيد على مدي 24 ساعة .

الحاسي قال، في الإيجاز الصحفي رقم “ 24 ” اليوم الأحد، إن اجمالي الحالات التي استلمها معمل كوفيد 19 حتى الآن 203 حالة. منها 199 حالة كانت نتيجتها سالبة، و 4 حالات موجبة.

وأوضح أن الحالة الأولى للمواطن المصاب مستقرة وجيدة وهو ممتن للرعاية التي يحصى بها من قبل الأطباء، مبيناً أن باقي الحالات الثلاث بصحة جيدة وتلقى العناية الصحية .

وأضاف” التدريب متواصل حيث تم تدريب 16 عنصر طبي وطبي مساعد من درنة، وسرت، وتاورعاء على الرصد والتقصي وكيفية جمع العينات”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن أمس السبت أن حالات الإصابة المؤكدة في ليبيا 25 حالة، و8 حالات شفاء وحالة واحدة وفاة .