خارجية الوفاق : سيتم حجر العالقين في تونس ومصر وتركيا لمدة 14 قبل عودتهم خارجية الوفاق : سيتم إجراء التحليل اللازم قبل دخول العالقين في الحجر

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قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن اجتماع اللجنة المعنية بأوضاع المواطنين العالقين خلصت إلى عدة إجراءات أبرزها البدء في حجر العالقين لمدة 14 يوما في كل من تونس ومصر وتركيا.

القبلاوي أضاف ، في سلسلة تدوينات لخارجية الوفاق، “سيتم إجراء التحليل اللازم قبل دخول العالقين في الحجر على أن يعاد التحليل المتعلق بفيروس كورونا بعد 14 يومًا”.

وتابع “سيتم تخصيص مبالغ مالية للسفارات لتقديم المساعدات اللازمة للعالقين في مختلف الدول الأخرى غير المذكورة للحد من الصعوبات التي يواجهونها”.

وواصل “عملية الحجر الصحي في الدول الموجود فيها المواطنون العالقون جاء بناء على توصيات من وزارة الداخلية لصعوبة تطبيقه في الداخل”.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ليبيا لـ25 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 4 حالات في مدينة بنغازي.