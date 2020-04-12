بركان الغضب: قوات حفتر استهدفت مخازن الأدوية في منطقة السواني استهداف مخزن الأدوية يأتي بعد يومين من استهداف مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء

أخبار ليبيا 24

قال المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، إن ما أسماها “مليشيات حفتر الإرهابية” استهدفت، أمس السبت، مخازن الأدوية في منطقة السواني بصواريخ غراد.

وأضاف المكتب الإعلامي، في بيان له، أن استهداف مخزن الأدوية، يأتي بعد يومين من استهداف مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء في طرابلس الذي يحتوي معدات الحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أنه بعد قصف مستشفى الخضراء، على مدار يومين، وصلت إحدى شظايا القذائف إلى حجرة العمليات، وأصيب فيها طبيب جراح خلال قيامه بعملية جراحية لأحد المرضى.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أعلنت أن القصف الذي استهدف مستشفى الخضراء بطرابلس أدى لفصل مولد التغذية الكهربائية عن المستشفى ونقل المرضى خارج المستشفى ومن بينهم مصابين بفيروس كورونا، ما فاقم الوضع الصحي والإنساني.