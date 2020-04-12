اللواء سالم الرفادي يتسلّم مهامه آمرا لمنطقة طبرق العسكرية

أخبار ليبيا24 – متابعات

تسلّم اللواء سالم الرفادي، اليوم الأحد، مهامه آمرا لمنطقة طبرق العسكرية، بناء على القرار الصادر من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وجرت، صباح اليوم، مراسم التسليم والاستلام بين آمر المنطقة السابق اللواء هاشم بورقعة والآمر الجديد اللواء سالم الرفادي، بإشراف لجنة مكلفة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية.

وذكر المكتب الإعلامي، أن اللواء سالم الرفادي أكد فور توليه مهام منصبه حرص منطقة طبرق العسكرية على النسيج الاجتماعي للمنطقة، مشددًا على أنه لن يسمح لأي أحد، أيًّا كان، أن يهدد الأمن بتهريبه للهجرة غير الشرعية أو غيرها.

يشار إلى أن اللواء سالم الرفادي كان العام 2014 آمرًا لمنطقة طبرق العسكرية قبل أن يكلف آمرًا لمجموعة عمليات عمر المختار القتالية.