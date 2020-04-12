الغريفة تخصص مقرًا للعزل الصحي

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خصصت بلدية الغريفة مستشفى الغريفة القروي كمقر للعزل الصحي وذلك تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهة اخرى، عقد عميد بلدية الغريفة المكلف التواتي بكه اجتماعًا مع تجار الجملة في بلديات الغريفة و أوباري وبنت بيه بحضور عضو المجلس البلدي أوباري و مراقب الاقتصاد وادي الآجال ومدير مكتب الاقتصاد ببلدية الغريفة ووكلاء بلدية بنت بيه الغريفة أوباري ومدير جهاز الحرس البلدي فرع وادي الحياة.