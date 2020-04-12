الحالة رقم 10 في المدينة..العليا لمكافحة كورونا بمصراتة تسجل إصابة “كورونا” جديدة

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة اليوم الأحد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلدية.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه بعد إجراء التحاليل للحالة من قبل فريق الرصد فجر اليوم تبين أن نتائج التحاليل موجبة.

وأشارت اللجنة العليا لإدارة الأزمة إلى أن هذه الحالة رقم “10” داخل المدينة، موضحة أنها مخالطة لإحدى الحالات السابقة.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة أن جميع الفرق المكلفة باشرت إجراءاتها بناء على خطة الاستجابة، منبهة إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وحظر التجول.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس السبت أن حالات الإصابة المؤكدة 25 حالة و8 حالات شفاء وحالة واحدة وفاة.