الثني يتابع عمل لجنة تعقيم وتطهير المدن لمواجهة وباء كورونا

الثني يحث البدء في تعقيم وتطهير مدن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والمنطقة الغربية

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أخبار ليبيا 24  

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد بمقر إقامته في مدينة بنغازي سير عمل لجنة تعقيم وتطهير المدن، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو اللجنة رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وناقش الثني خلال الاجتماع عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتتابعة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

واطلع رئيس الحكومة من عضو اللجنة على المدن التي تم تطهيرها وتعقيمها من قبل اللجنة حتى الآن، باحثا الخطة الموضوعة من قبل اللجنة للبدء في مدن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والمنطقة الغربية.

من جهة أخرى، بحث الثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية مشكلة المياه ببلدية سلوق وسبل وضع الحل لضمان توفير المياه لسكان البلدية.  

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