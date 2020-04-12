أعلن فقدان طائرة عمودية.. الجيش يؤكد مواصلة العمليات العسكرية في طرابلس وجنوب مصراتة

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، مواصلة العمليات العسكرية ضد المجوعات المسلحة المدعومة من تركيا مشيرًا إلى أنه استهدف مواقع المجموعات المسلحة في بوقرين والقداحية والهيشة جنوب مدينة مصراتة.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، سقوط طائرة عمودية تابعة للجيش ومقتل طاقمها المتكون من 3 طيارين كانوا على متنها، أثناء تلك العمليات العسكرية.

وأكد المسماري، أن تركيا تواصل عدوانها مستهدفة قوافل الإمداد المدني المتجهة لبلديات المنطقة الغربية القادمة من الحكومة الليبية في بنغازي، كما أكد أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا، رغم وجود حظر أممي على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد المسماري، أن الجيش الليبي يخوض معركة من أجل الوطن ومن أجل منع سيطرة المجموعات المسلحة وتركيا على مقدرات البلاد.

من جانبه ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن العمليات الجيش العسكرية البرية والجوية بين السدادة وبوقرين أسفرت عن سقوط 83 قتيلًا و102 جريح من قوات الوفاق.

وفي سياق العمليات العسكرية، قالت شعبة الإعلام الحربي، إن القيادة العامة للجيش الليبي أرسلت تعزيزات ضخمة لمحاور القتال في العاصمة طرابلس وغرب مصراتة.

ويخوض الجيش الليبي معارك عنيفة على أغلب خطوط التماس بالعاصمة طرابلس وجنوب شرق مدينة مصراتة بمنطقة أبوقرين والسدادة، حيث استهدفت مدفعية الجيش غرفة عمليات مشتركة لضباط أتراك وقيادات قوات الوفاق.

ورفع الجيش درجة الاستعداد للتصدي لأي هجوم من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة القادمين من سوريا، بمحيط طرابلس.