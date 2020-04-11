وزارة صحة الوفاق تتسلم مساعدات طبية من تركيا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، أن وزارة الصحة تسلمت شحنة مساعدات طبية مقدمة للشعب الليبي من دولة تركيا.

وأوضحت الحكومة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الشحنة تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات، وذلك لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة وباء كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشارت الحكومة، إلى أن وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم تسلم الشحنة من السفير التركي لدى ليبيا سرحات أكسن، موضحة أن شحنة المساعدات كتب عليها شعار: “ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس”.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، عن شكره وامتنانه لجمهورية تركيا لهذا الدعم، الذي يعبر عن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، على حد قوله.