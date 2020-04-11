منتخب ليبيا في المركز 101 في التصنيف الدولي
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حل المنتخب الليبي لكرة القدم في المركز 101 عالميا في التصنيف الدولي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فيما حل في المركز 23 على الصعيد الأفريقي.
هذا وحل منتخب السنغال أولًا على مستوى منتخبات أفريقيا و جاء المنتخب التونسي في المركز الثاني والمنتخب النيجيري في المركز الثالث وحل منتخب الجزائر في المركز الرابع و منتخب المغرب خامسا.
من جهة أخرى حافظ منتخب بلجيكا على صدارة منتخبات العالم متقدما على منتخبات فرنسا و البرازيل، و إنجلترا.